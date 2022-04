En el lugar del hecho se presentó una ambulancia de SAME, que trasladó a la mujer, que presentaba múltiples traumatismos en el cráneo, al Hospital Posadas. También trasladaron a uno de los hijos, un varón de 7 años, que había sido drogado por el femicida en potencia para poder llevar a cabo el ataque.

Según contó la testigo, al llegar encontró a la víctima tendida en la cama con varios golpes en el rostro y con la cara ensangrentada, y esta alcanzó a expresarle, aunque con mucha dificultad, que había sido atacada por su ex pareja.

Un joven de 26 años que trabajaba como chofer de ambulancia intentó asesinar a golpes a su ex pareja luego de drogarla, junto a su hijo de 7 años, en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón. Luego del bestial ataque, el sujeto intentó suicidarse arrojándose a las vías del tren, pero fue golpeado por la máquina y quedó gravemente herido.

Bestial intento de femicidio: Drogó a su ex pareja, intentó matarla a golpes y se terminó arrojando al paso del tren