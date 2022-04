“Ojos en alerta” ya llegó a más de 18 mil vecinos de Morón

El Centro de Operaciones y Monitoreo de Morón funciona las 24 horas los 365 días del año. Desde allí se articula el trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad con las distintas fuerzas que operan en el Municipio, como así también SAME y Bomberos.

Una vez recibido el alerta, el Centro de Operaciones y Monitoreo se encarga de derivar el personal profesional correspondiente, al Comando de Patrullas, SAME, Bomberos, Policía Local, Seguridad Ciudadana, Tránsito o Defensa Civil. De esta manera, se brinda una respuesta rápida y eficaz.