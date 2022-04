Malena Galmarini participó del homenaje por los 40 años de Malvinas en el centro de ex combatientes de General Pacheco

La presidente de AySA y referente del Frente Renovador encabezó un emotivo homenaje por un nuevo aniversario en conmemoración a los veteranos, veteranas y caídos en la guerra de Malvinas junto a concejales FR-TODOS, familiares y vecinos, en la Unión de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de General Pacheco. “Todos los días las Malvinas son argentinas y todos los días nuestros veteranos y veteranas, nuestros caídos son y serán siempre héroes y heroínas. La sensación es que la historia continúa y nosotros tenemos que seguir caminando sobre sus huellas”, destacó Galmarini.

La titular de la empresa AySA y referente del Frente Renovador, Malena Galmarini, encabezó el homenaje por los 40 años de la guerra de Malvinas y compartió un cálido almuerzo junto a ex combatientes, familiares, concejales FR-TODOS y vecinos. En el acto se recordó a los 649 argentinos que murieron en las islas, a los que también lo hicieron en la posguerra y a los veteranos y veteranas del conflicto bélico iniciado el 2 de abril de 1982.

“Cuando llegaba hoy a este homenaje y veía no solamente a nuestros veteranos, a sus mujeres, a sus hijos sino también a sus nietos, la sensación es que la historia continúa y nosotros tenemos que seguir caminando sobre sus huellas. Todos los días las Malvinas son argentinas y todos los días nuestros veteranos, y veteranas, nuestros caídos son y serán siempre nuestros héroes y heroínas”, expresó Galmarini.

En ese sentido, la funcionaria indicó: “Me emociona estar acá porque trabajamos mucho cuando Sergio Massa fue intendente de Tigre para construir este centro. Y cuando Sergio fue director ejecutivo de la ANSES trabajó para ayudarlos a conquistar ese derecho que les correspondía como es la pensión por veteranos de guerra. Vamos a seguir trabajando, varios diputados como Máximo Kirchner y Sergio Massa presentaron un proyecto de ley para que se los cuide, para que PAMI tenga un programa destinado específicamente a ellos y a sus familias. Todavía hay mucho por hacer”.

Por su parte, el presidente de la Unión de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de General Pacheco, Roberto Díaz, remarcó: “Antes esto era terreno baldío, se inundaba y gracias a la gestión de Sergio y Malena se hizo el museo y estamos muy orgullosos de tenerlo”.

La secretaria de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y concejal de Tigre, Micaela Ferraro Medina, expresó: “Estamos en General Pacheco, en el centro de veteranos de Malvinas para homenajearlos, para no dejar de recordar nunca la historia de estos hombres que fueron y pusieron el cuerpo, que muchos no volvieron y se quedaron allá cuidando a las islas Malvinas”.

En tanto, el Vicepresidente de Trenes Argentinos y concejal de Tigre, Rodrigo Álvarez, agregó: “Hoy es un día de orgullo, dolor, un día de emociones varias, pero por sobre todo tiene que ser un día de reconocimiento, y no solo el 2 de abril, sinceramente para nosotros todos los días los héroes de Malvinas están presentes en nuestras actividades. Estamos muy orgullosos de poder estar acá con los veteranos”.

Fernando Mantelli, vicepresidente del Concejo Deliberante de Tigre, remarcó: “Los concejales del Frente Renovador estamos acompañando a nuestros queridos héroes. Hace tiempo venimos trabajando en conjunto con ellos varias ordenanzas dentro del Concejo Deliberante, donde hemos podido realizar una serie de fechas conmemorativas para que el Municipio de Tigre cuente con todas las herramientas necesarias para poder conmemorar cada día y cada gesta que hubo en nuestra guerra de Malvinas”.

Por último, Malena Galmarini señaló: “En Tigre hace mucho tiempo que estamos esperando que el Estado unicipal finalmente tome el toro por las astas y no solo nos ayude a que no desalojen este lugar, sino que cumpla con la esperada expropiación para que nuestros veteranos, veteranas y caídos, tengan su lugar no solamente en la Argentina, sino en el distrito que los vio nacer, crecer y que los está acompañando. Todavía falta mucho y eso se construye día a día con políticas y hablando de Malvinas”.

También estuvieron presentes en el homenaje, los concejales del FR-TODOS, Victoria Etchart, Sandra Rossi, Verónica Caamaño y Rodrigo Molinos; Ivan Kildoff, gerente de la línea Mitre de Trenes Argentinos; los referentes territoriales Sebastián Rovira, Felipe Baldonado y Francisco Paradela; y el referente local, Lázaro Flores.