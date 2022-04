En el 40 aniversario, el Municipio de Tigre homenajeó a excombatientes y caídos de la guerra de Malvinas

Las conmemoraciones en el Municipio de Tigre a veteranos y caídos en la guerra de Malvinas continuaron en la Plaza Aviadores de Malvinas de Don Torcuato, donde el Escuadrón Fénix Aviadores Civiles recibió una placa por parte de la gestión local en reconocimiento por su heroica participación en el conflicto bélico. También, la Unión de Ex Combatientes de las Islas Malvinas compartieron un almuerzo de camaradería en General Pacheco.

“A 40 años de la gesta, hoy es un tiempo para reflexionar y seguir ‘malvinizando’. La ciudadanía va entendiendo nuestra participación en la guerra. Los soldados no éramos parte de la nefasta dictadura militar, sino que estábamos cumpliendo el Servicio Militar Obligatorio y un día nos mandaron a un conflicto bélico. Nunca se va a retribuir lo que dimos y perdimos, pero estamos orgullosos de la sociedad que actualmente nos apoya”, sostuvo el veterano de Malvinas y vecino de Tigre, Patricio Louzao.