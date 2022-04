¿Qué le pasó? Mujer policía chocó contra un auto estacionado

No quedan claros los motivos que provocaron el bizarro accidente. Tal vez la conductora se distrajo con el celular; quizás fue producto del desgaste físico que provoca una jornada de guardia policial; o simplemente una conducta negligente de su parte. Lo concreto es que la agente deberá enfrentar un sumario interno de la fuerza.

