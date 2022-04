San Fernando homenajeó a los héroes de Malvinas con un show de Víctor Heredia

Por el 40 aniversario de la gesta de las islas Malvinas, el Municipio organizó una vigilia muy emotiva y movilizadora que incluyó un show musical con conjuntos locales y Víctor Heredia. “Viendo a tantos sanfernandinos homenajearlos, me hace creer en la empatía del pueblo de San Fernando hacia los veteranos, y reconocerlos es el mejor mimo que podemos hacerles después de todo lo que tuvieron que pasar en su vida para con el país”, dijo el intendente Juan Andreotti.

En vísperas del 2 de abril, “Día del Veterano de Guerra y Caídos en Malvinas”, el Municipio de San Fernando organizó un muy emotivo acto en la céntrica Plaza Mitre para recordar y homenajear a sus héroes contemporáneos, donde el intendente Juan Andreotti entregó medallas y placa recordatoria a los ex combatientes sanfernandinos al igual que los Bomberos Voluntarios y el Honorable Concejo Deliberante.

El jefe comunal expresó: “La verdad que para nosotros es muy importante compartir con ellos, mirarlos, acompañarlos. Se lo merecen, el Estado tiene que agradecerles y pedirles perdón por lo que tuvieron que pasar. Pero hoy, viendo a tantos sanfernandinos quedarse hasta última hora para homenajearlos, me hace creer en la empatía del pueblo de San Fernando hacia ellos, y reconocerlos es el mejor mimo que podemos hacerles después de todo lo que tuvieron que pasar en su vida para con el país”.

El hecho histórico de la guerra de Malvinas dejó abierta una profunda herida en todos los argentinos y marcó el fin de una etapa. Hoy, el recuerdo de quienes hace 40 años ofrendaron la vida por la patria compromete a persistir en el reclamo de nuestros derechos y soberanía, y agradecerles a los veteranos de guerra, héroes contemporáneos de San Fernando.

El acto Incluyó un show musical del que participaron Euterpe, La Sacha Fuga, Compañía Gaucha Argentina, Fernando Rodas y Cofrades, y la pareja de baile de María Fernanda Romero y Nicolás Poclava, con un gran cierre. La vigilia finalizó a la cero horas del 2 de abril, con la entonación del himno nacional y un minuto de silencio en memoria de los héroes caídos.

El veterano Jorge Barrera, presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de San Fernando, agradeció al intendente y a todas sus autoridades y dijo: “Lo logramos y es lo que queríamos nosotros, porque 40 años no se cumplen más. La verdad que es inesperado, y me parece bárbaro lo de Víctor Heredia que canta al himno y cerró el espectáculo. Que él nos homenaje a nosotros es también un orgullo”.

En tanto, el cantautor Víctor Heredia, quien tuvo a su cargo el cierre de la jornada, comentó: “Hoy es un día de reflexión, sobre todo por lo que ha sucedido en 1982 con la guerra, por la incomprensión con la que fueron tratados los veteranos de Malvinas después de semejante tragedia, así que es un día realmente muy especial”. “Lo que espero del público es lo que yo pueda dar, si hago las cosas bien, seguramente la gente va a responder. Ojalá que tengamos memoria y no nos olvidemos el sacrificio de las 649 vidas que dejaron su vida en Malvinas”, concluyó.

Patricia, vecina de San Fernando, opinó: “Me parece excelente, es un homenaje maravilloso que hace el Municipio para recordar la nobleza y valentía que han tenido los veteranos de Malvinas, particularmente, mi hermano hace 40 años que casi fue a la guerra, por eso tiene un motivo especial para todos los argentinos que lo hemos vivido. Tenemos que honrar a los caídos y a quienes fueron, y me parece que San Fernando está cada vez más comprometido con la causa. Una vez más, no olvidar. Les estoy muy agradecida de verdad”.

Su amiga Claudia agregó: “Es un lindo festejo muy bien organizado para valorizar y homenajear a los ex combatientes. Hace muchos años que vivo acá y especialmente valoro mucho las cosas que hace San Fernando”.

Acompañaron al jefe comunal, la diputada nacional Alicia Aparicio; el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; concejalas y concejales; funcionarios; y representantes de instituciones civiles.

Al día siguiente, hoy por la mañana, se llevó adelante otro homenaje. En la “Plazoleta Juan Cimino”, denominada así en memoria del ex combatiente sanfernandino, y que está ubicada en Colectora Ex Combatiente Juan C. Reguera y avenida Avellaneda.

En el mismo, que también contó con la presencia de Juan Andreotti, el diputado provincial Matías Molle expresó: “Fue un acto muy emotivo. Es un reconocimiento a aquellos que hoy ya no están, a los que cayeron en la gesta de Malvinas, pero también a quienes durante estos 40 años fuimos perdiendo”. A su vez, el concejal Pablo Peredo sostuvo: “Seguimos junto a ellos. El pueblo de San Fernando está y estará siempre acompañándolos”.