Vicente López homenajeó a los héroes de Malvinas

En el “Paseo de la costa” se realizó el acto en conmemoración a 40 años de la guerra de Malvinas. En este conmovedor acto, estuvieron presentes ex combatientes vecinos de Vicente López, familiares, amigos, y la intendenta Soledad Martínez.

Con mucha emoción, todo comenzó con el izamiento de la bandera y el canto de las estrofas del himno nacional interpretado junto a la Orquesta Armada. A su vez, el padre Santiago Argerich oró con los presentes en memoria de los caídos.

La intendenta Soledad Martínez mencionó que a 40 años de la guerra de Malvinas era fundamental mantener vivo el recuerdo de todos los veteranos y caídos que lucharon con tanta valentía y sacrificio por nuestro país.

También destacó que hoy juntos a los presentes los honramos con testimonios sobre sus experiencias, porque la mejor manera de conocer parte de nuestra historia es escuchando de primera mano.

Esta mañana cargada de emoción estuvo acompañada de artistas invitados que musicalizaron el evento, como Florencia Otero, Germán “Tripa” Tripel y Hernán “Tucu” Vallejo. El cierre estuvo a cargo de Raúl Porchetto, con canciones que emocionaron a los héroes de Malvinas y un cortometraje realizado con los valientes soldados que defendieron las islas del sur.

Raúl Porchetto, al ser consultado por los 40 años del evento de Malvinas, dijo: “Hoy es un día muy especial para mí , porque se cumplen 40 años de la gesta de Malvinas y porque es en Vicente López, un lugar muy importante en mi vida. Es una obligación recordarles a las nuevas generaciones lo que fue Malvinas, porque de una guerra solo queda un gran dolor para siempre”.

Oscar Galarza, ex combatiente y también vecino de Vicente López, expresó: “Hoy fue pura emoción, desde que me levanté. Este acto es una caricia al alma. Para nosotros es un orgullo haber estado hoy aquí”. Y comentó: “Ayer estuve en escuelas dando charlas, y me conmovió ver lo informados y atentos que están por la causa Malvinas, todas las generaciones la toman como propia. Los que estuvimos en Malvinas pasamos por muchas etapas, desde no querer hablar, hasta querer hablar mucho del tema. Cada día que me levanto, trato de hacer lo mejor, en memoria a los que se quedaron allá”.

Claudio García, presidente del Centro de Veteranos de Vicente López, añadió: “Estamos muy agradecidos por esto, es una honra muy grande para nosotros este acto, que poder expresarnos es muy importante. No tenemos que olvidar, hay que hacer memoria y recordar a nuestros caídos. En el Centro de Veteranos de Vicente López velamos por la salud y el bienestar de los veteranos”.

En el lugar, se continuó proyectado el cortometraje para que los visitantes del “Paseo de la costa” puedan verlo.