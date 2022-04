Ramil encabezó un homenaje a los veteranos, veteranas y caídos en la guerra de Malvinas

“Desde el primer día de gestión, Ariel Sujarchuk demostró con hechos concretos su voluntad de apoyar incondicionalmente la lucha de los veteranos de Escobar por el reconocimiento que toda la sociedad debe tener con ellos Y este año no es la excepción, por eso renovamos el compromiso de reivindicar la soberanía de las islas Malvinas y llegar con ese mensaje a cada una de las generaciones de las familias escobarenses “, concluyó Ramil.

La ceremonia se desarrolló en la remodelada Plaza de los Combatientes de Malvinas en Belén de Escobar, y contó con la presencia del subsecretario Parlamentario y Electoral del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Javier Rehl; el director del ANSES escobarense, Pablo Ramos; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Escobar, María Laura Guazzaroni; el secretario de Gobierno, Leo Moreno; y una importante cantidad de vecinos y vecinas. Allí, se descubrieron nuevas placas en homenaje a los caídos en la guerra, y varios ex combatientes brindaron un emotivo discurso, entre ellos el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Escobar, Juan Carlos Monti.

“La pandemia hizo que los últimos años no pudiéramos homenajear como se debe a nuestros héroes, y hoy vemos una plaza colmada con un pueblo que se emociona al ver a los ojos a quienes defendieron la patria. Estamos eternamente agradecidos y vamos a seguir brindando de forma incondicional nuestro apoyo al Centro de Veteranos de Malvinas de Escobar, expresó el jefe comunal interino.

En una plaza colmada de vecinos y vecinas, el intendente interino, Beto Ramil, encabezó el acto por el 40 aniversario de la guerra de Malvinas donde se realizó el homenaje a los veteranos y ex combatientes de Escobar que defendieron la patria en el Atlántico Sur. Allí, se leyó una emotiva carta enviada por el intendente en uso de licencia y presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, Ariel Sujarchuk.