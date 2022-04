Fernández: “Tenemos un objetivo irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre nuestras islas Malvinas”

grupolaprovincia.com La inflación no da tregua.

“Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política hemos logrado que los militares que avergonzaron a nuestras Fuerzas Armadas constituyan hoy un pasado al que nadie quiere volver”, expresó el mandatario, y afirmó: “La cuestión Malvinas no debe ser cuestión de un gobierno, sino que es una política de Estado”.

Estuvieron también los ex presidentes de Bolivia, Evo Morales; Uruguay, José Pepe Mujica; y Paraguay, Fernando Lugo; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; los titulares de las distintas carteras del gabinete nacional; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona; el director del Museo Malvinas, Edgardo Esteban; senadores y diputados nacionales; representantes de organismos de Derechos Humanos; referentes sindicales; veteranos y veteranas; y familiares de los caídos en el conflicto bélico.