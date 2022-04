A 40 años de la guerra, se realizó el acto central de la Provincia en el municipio de Malvinas Argentinas

El ex ministro de Transporte de.

Luego, se hizo el descubrimiento de un monumento y de una placa conmemorativa para los veteranos y caídos en Malvinas. A lo largo del encuentro, se hizo entrega de medallas del Instituto de Previsión Social a ex soldados conscriptos y civiles que participaron en la guerra.

Para Nardini, cada año es especial en Malvinas Argentinas, “cada 2 de abril, seguimos sembrando el reclamo de la soberanía nacional sobre las islas, y es especial porque hace algunos años atrás no teníamos nada, y empezamos a construir el vínculo de familia. Inauguramos la hermosa Plaza 2 de Abril, después desarrollamos el monumento de entrada a Malvinas Argentinas, luego hicimos el museo juntos, el cual fue inaugurado en pandemia”. Y finalizó: “Seguiremos poniendo nuestro granito de arena para que la causa Malvinas nunca se olvide, gracias a cada uno de los héroes que tenemos en este querido distrito, que nos ayudan a que tengamos la memoria suficiente para no olvidar y para que sigamos reclamando por la soberanía de las islas”.

Correa, por su parte, dijo: “Este es un humilde homenaje para nuestros héroes. Todos los años, desde que comenzó nuestra gestión municipal, hemos querido honrar a nuestros ex combatientes”. “Anoche hemos compartido con ellos la vigilia en la Plaza 2 de Abril, una plaza que Leo Nardini inauguró en el 2017 conmemorando a todos los caídos en las islas y a nuestros veteranos. Seguimos renovando el compromiso con ellos. Vamos a seguir honrándolos, y acompañando a sus familias”, agregó.

Kicillof expresó: “Este es el acto central de la provincia en homenaje a los ex combatientes y caídos en Malvinas. El acto nacional se hará en Capital Federal. Muchos de los ex combatientes nos acompañan hoy, venimos de una época donde se dejó de lado el reclamo por la soberanía de las islas, y que ahora vuelve con un gobierno nacional, popular y democrático”.

A 40 años del conflicto bélico por las islas Malvinas, los soldados ex combatientes y los caídos fueron homenajeados en el municipio de Malvinas Argentinas. El acto se realizó en las inmediaciones del Palacio Municipal donde estuvieron presentes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la ministra de Gobierno provincial, Cristina Álvarez Rodríguez; la intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noe Correa; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Leo Nardini; y el senador provincial Luis Vivona, junto a miles de vecinos que asistieron al evento.