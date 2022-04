San Isidro rindió homenaje a los caídos y veteranos de Malvinas

Para finalizar, se colocaron las ofrendas florales al pie del monumento, que fueron entregadas por el Municipio y la Agrupación de Ex Combatientes de Malvinas de San Isidro.

“Con profunda emoción encontrada, como aquel 2 de abril de 1982 nos reunimos para seguir acompañando a nuestros hermanos, rendirles homenaje y mantener nuestra memoria”, expresó el presidente de la Agrupación ex Combatientes de Malvinas de San Isidro, José Cocchiarale.

También se recordó a los ex combatientes que participaron de la guerra y que hoy ya no están, Edgardo Thompson, Mario Peña, Denis Harvey, Marcelo Araujo, Juan Etchecopar, Víctor Becerra, Carlos Viegas Cascalleira, Julio Ibalo, Alfredo Gómez, Miguel Alfaro, Ricardo Alvarez, Domingo Giménez, Horacio Silva, Jorge Morales, Jesús Herrera, Isabelino Vianconi, Ángel Miguel Espósito, Hugo Mc Douglas, Ramón Cardozo, Jorge Claudino Humeres, Sergio Borrini, Alberto Eduardo Moretti y Luis Roberto Ruiz.

Durante la vigilia del viernes por la noche, hubo variadas actividades, un show del grupo folclórico “Emerger”; una charla de los ex combatientes de Malvinas con los vecinos; entrega de medallas a los veteranos de guerra; y un cierre a puro chamamé de la mano del compositor y acordeonista Chango Spasiuk. A la medianoche, ex combatientes, familiares de caídos y un centenar de vecinos entonaron las estrofas del himno nacional.

