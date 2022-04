Zamora: “El ejemplo pacífico que dimos en Tigre debe marcar el camino para poner a las islas Malvinas dentro de la soberanía Argentina”

Por su parte, el ex combatiente Juan Tevez dijo: “Estos 40 años de la gesta de Malvinas son sentimientos encontrados. Estamos contentos por estar vivos y tristes por los que no están. Agradezco el permanente apoyo que nos da el Municipio de Tigre y toda la comunidad en general”.

“Es un día muy especial para todos nosotros y estar con esta gente lo hace aún más conmovedor. Quiero resaltar el apoyo que siempre nos brinda el Municipio de Tigre y el intendente Julio Zamora con múltiples iniciativas. Después de la guerra pasaron muchos años en los que el tema no se tocaba; con el correr del tiempo se fueron formando los centros y pudimos comenzar a soltarnos. La verdad es que eso nos ayuda muchísimo a seguir mirando hacia adelante”, sostuvo Roberto Díaz.

El momento más emotivo se vivió a media noche. Allí las autoridades locales, ex combatientes y vecinos se congregaron en el Monumento a Malvinas, ubicado en la calle Lavalle, y se movilizaron con una bandera gigante hasta la estación de trenes del distrito. Allí, se proyectó un video preparado para la ocasión, se entonaron las estrofas del himno nacional y se hizo entrega de una placa conmemorativa del Municipio de Tigre al presidente de la Unión de ex Combatientes de las Islas Malvinas de la República Argentina, Roberto Díaz. Además, durante el acto familiares de caídos y sobrevivientes tuvieron lugar para expresar sus pensamientos a través de cartas. Momentos después, se realizó un minuto de silencio y luego se efectuó un simulacro de disparos de salva en memoria de los 649 caídos, de los cuales 185 eran oriundos de Tigre. Al finalizar la ceremonia, los presentes entonaron la “Marcha de las Malvinas”.

Al respecto, la concejala Gisela Zamora expresó: “Tuvimos el honor de acompañar esta emotiva actividad aquí en Tigre con la presencia de artistas locales y del gran Peteco Carabajal, quien pudo desplegar todo su arte para el disfrute de las y los vecinos. Quisimos homenajear y reconocer a estos héroes, a los que desgraciadamente no están y también a esas madres, padres, hijos, hijas y familiares que sufrieron pérdidas irreparables de esta guerra que solo generó dolor. Estos hombres dieron todo por la Patria y por eso es fundamental no olvidarlos”.

El Municipio de Tigre, junto a la Unión de ex Combatientes de las Islas Malvinas de la República Argentina, organizó la tradicional vigilia para homenajear a los héroes que defendieron la soberanía de las islas Malvinas, a 40 años del conflicto bélico con Gran Bretaña. El intendente Julio Zamora, acompañado de la concejala Gisela Zamora, puntualizó en la importancia de mantener vigente el reclamo por el territorio a través del diálogo y la diplomacia.

