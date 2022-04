Destrozó siete autos de un taller porque creyó que le habían robado

Acto seguido tomó una llave cruz, ingresó al recinto donde estaban los automóviles listos para revisión y comenzó a destrozarlos uno a uno, tanto en los parabrisas como en las ventanas y las ópticas. No conforme con eso, volvió, entró a la oficina del dueño y se llevó un scanner.

Los empleados negaron lo ocurrido y le dijeron que aguardara la llegada del dueño del taller, pero el hombre, identificado como Leandro Ezequiel Rodríguez, de 27 años, no se quedó conforme con la respuesta.