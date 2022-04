Galmarini, Bianco y Simone firmaron convenios para continuar llevando agua potable y cloacas al conurbano

La presidenta de AySA finalizó remarcando que “el impacto real es tener el caño en la canilla de la cocina, o en el inodoro del baño, si no, desde el Estado nacional y el Estado provincial estamos haciendo enormes esfuerzos, grandísimas inversiones, históricas, te diría yo, en términos de agua y saneamiento, pero la gente no lo ve”. “Lo que queremos es que la gente vea, sienta, tenga esperanza, pueda cumplir con la expectativa de que Argentina es un país donde se puede vivir mejor”, enfatizó.

Al finalizar la reunión, Galmarini señaló: “Independientemente de los barrios donde estamos trabajando, ambos, tanto OPISU, la Provincia de Buenos Aires, como nosotros -con ayuda del BID y del Banco Mundial- estamos empezando a hacer conexiones domiciliarias. Siempre digo, si hacemos grandes obras o muchas obras, y enterramos muchos caños, pero después las familias o los hogares no pueden conectarse, es una ficción. Nosotros, nosotras lo que estamos buscando es impacto real en la vida de la gente”.