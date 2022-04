Bullying extremo: A nene de 9 años lo ataron a una silla y le arrancaron las pestañas

Riquelme comentó que en la escuela solo se activaron los protocolos pertinentes pero no tuvo ninguna respuesta por parte de las autoridades, sobre lo ocurrido

Esta vez con una soga, los tres ‘matones’ o ‘patoteros’ de los cuales no se especificó si eran de la misma aula u otra, ataron a su hijo a una silla y le arrancaron una a una las pestañas.

En diálogo con La Estrella de Valparaíso reveló que este no fue un caso aislado, sino que su hijo “ya había vivido sucesos de bullying”.

“Esto ocurrió en el segundo recreo del día viernes 25 de marzo, es decir, la semana pasada. Mi hijo no había querido contar, nos enteramos al siguiente día porque tenía miedo” comenzó relatando el papá, Manuel Riquelme.