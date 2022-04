El Frente de Todos Morón repudió la campaña difamatoria contra Cristina Fernández

“Los hoy detenidos en la causa de público conocimiento, desde hace años despliegan en las redes sociales falsas noticias de desprestigio contra los dirigentes del campo nacional y popular, y fueron utilizados como aparato propagandístico por el ex intendente Ramiro Tagliaferro. Su accionar violento llegó a su punto culmine con la fijación de afiches cintra nuestra líder”, aseguraron.

“El Frente de Todos Morón repudia el accionar violento de un grupo fascista vinculado al macrismo y a Ramiro Tagliaferro, autores de la difamación pública y temeraria contra la ex presidenta de la Nación, la compañera Cristina Fernández de Kirchner”, expresaron desde el espacio en un envío de prensa.