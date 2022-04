El detenido por los carteles contra CFK: Militante de Tagliaferro y Ugartemendía

Christian Méndez, militante político del espacio político del ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, de profesión publicista, y creador del espacio Activa Morón, fue detenido ayer acusado de encabezar la pegatina de afiches contra la vicepresidenta Cristina Fernández en la Ciudad de Buenos Aires.

