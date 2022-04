Tigre: Ya se encuentra habilitada la circulación en toda la extensión de la avenida Juan B. Justo

“Los vecinos de Tigre ya tienen un nuevo acceso a Tigre a través de la ex Ruta 197, en su comunicación de Acceso Norte con avenida Liniers. Es un orgullo para nosotros poder inaugurarla con ellos ya circulando por este lugar. Es una buena noticia para toda la comunidad porque significa mejor tránsito, más seguridad e iluminación. Ahora avanzaremos en un tramo más que une la rotonda de la avenida Liniers y ex 197 con el Camino de Los Remeros para que ese acceso sea íntegro y completo”, destacó Zamora.

La avenida Juan B Justo -ex Ruta 197- ya se encuentra habilitada para la circulación de vehículos. El intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó la reapertura del tramo, luego de finalizadas las obras del Municipio junto al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que se desarrollaron desde avenida Liniers hasta Acceso Norte.