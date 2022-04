El ex ministro de Transporte de.

Desde la comunidad educativa afirmaron que el desplazamiento del docente fue porque “no mira para otro lado como hacen muchos directivos, profesores y padres”. “le tienen bronca porque es una persona que se para, que no se les calla, y eso es lo que valoramos de él”, dijeron.

Al conocerse esta noticia, familiares de alumnos y el cuerpo docente se concentraron frente en la esquina de Otawa y Congreso y se movilizaron hasta la Plaza de José C Paz para reclamar la inmediata reincorporación del director.

Desde la Jefatura Distrital le anoticiaron de su salida y le argumentaron que se debía a “un mal manejo con la situación de las familias”, es decir, por no encubrir la situación del establecimiento.

José C. Paz: Un director reclamó por mejoras en su escuela y lo echaron

José C. Paz