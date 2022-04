Posse encabezó un homenaje a Raúl Alfonsín por el aniversario de su fallecimiento

Del acto participaron dirigentes de Espacio Distinto, el abogado Mauricio D’Alessandro y el diputado provincial Walter Carusso, que en el año pasado presentó un proyecto de ley para entronizar la figura del ex presidente Alfonsín, que fue aprobado por la Legislatura bonaerense.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, junto con dirigentes de Espacio Distinto, homenajeó al ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín por un nuevo aniversario de su fallecimiento. “Alfonsín es el último gran prócer contemporáneo de Argentina”, afirmó el jefe comunal.