Se inauguró la obra escultórica “Abrazos que curan” en el Hospital de Morón

Para realizar la obra, Martínez conversó y tomó muestras de los brazos del personal médico, de seguridad y del SAME local. Con esos moldes conformó una escultura que abraza simbólicamente al Hospital Municipal.

Durante el acto, el jefe comunal destacó que la obra que homenajea al personal esencial “es la valoración que uno recoge de la enorme mayoría del pueblo moronense, que en una circunstancia tan difícil como la que nos tocó atravesar, y aún hoy estamos atravesando, el sistema de salud en su conjunto mostró una entrega inusitada”. “Eso no puede permanecer sin ser reflejado”, enfatizó.