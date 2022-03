Juan Andreotti y Gabriel Katopodis inauguraron el Jardín de Infantes 934 de Villa Jardín

La concejal concluyó repasando: “Este año hicimos un jardín donde antes no lo había, este. También hicimos los jardines 922 y 927, la Escuela Primaria 38 y Secundaria n17, una gran obra en una de las escuelas más importantes del distrito como la Técnica 2 de San Fernando, y también nuestra querida Técnica 1 del Delta de San Fernando. Fue un gran año en el que también hicimos a nuevo el jardín maternal del barrio Villa Jardín. Completamos 8 obras educativas, y creemos que el camino es la educación, por eso continuamos con esta inversión tan importante en todas las escuelas y colegios de nuestro distrito”.

Y destacó: “Con este colegio terminamos las 8 instituciones educativas tanto provinciales como municipales que renovamos integralmente durante el verano, y ya nos pondremos a trabajar para el año siguiente, porque no hay mejores inversiones que las hechas en la educación de todos nuestros niños”.

En tanto, Eva Andreotti agregó: “Es muy importante porque el barrio no contaba con esta institución, y está hecho a nuevo para los más chiquitos del distrito. Hoy podemos decir con orgullo que el barrio cuenta con su jardín maternal más el Jardín de Infantes 934, escuela primaria y secundaria, que los estamos complementando con la gran obra del Parque Gilardoni con casi 9 cuadras de espacio verde, la reparación de la calle Guatemala con forestación nueva, más la próxima inauguración del centro de salud y nuestro polideportivo, lo que hace que Villa Jardín tenga un completo Centro Cívico”.

El Municipio de San Fernando inauguró el nuevo Jardín de Infantes 934 en el barrio de Villa Jardín, que no tenía un establecimiento de nivel inicial, realizado con fondos del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Encabezaron el acto el intendente Juan Andreotti; el ministro Gabriel Katopodis; y la concejal Eva Andreotti.

El jefe comunal y el ministro de Obras Públicas de la Nación cortaron la cinta de la nueva institución educativa del barrio Villa Jardín, que antes no contaba con un jardín de infantes. “El trabajo en conjunto que hacemos con las vecinas y vecinos es nuestro verdadero orgullo, y así seguiremos trabajando para que todas las escuelas de San Fernando sean las que soñamos”, dijo Juan Andreotti.