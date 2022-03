El presidente enfatizó que la seguridad es un derecho humano y garantizarlo requiere “un trabajo conjunto y responsable”

Más adelante expuso que “nada podemos hacer si no tenemos una Justicia que sea corresponsable de la solución del problema”, y resaltó la importancia de “mejorar y darle suficiencia al sistema carcelario para que al que sea castigado el encierro le sirva para socializarse”.

Acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el presidente dijo que “la Argentina tiene un serio problema en materia de seguridad que no podemos obviar” y aseguró que su solución requiere “un trabajo conjunto, serio responsable y mancomunado”.

“La seguridad es un derecho humano, y nosotros debemos garantizar ese derecho que tiene todo ciudadano y toda ciudadana a no sentir miedo al salir de su casa”, afirmó el mandatario en el inicio del evento.