Julio y Gisela Zamora reconocieron la labor social de vecinas de la localidad de Benavídez

En relación, Irene, vecina de Benavídez, dijo: “Es importante que nos reconozcan por ser amas de casa, madres, esposas y profesionales. Estoy contenta porque siempre he tenido respuesta del Municipio ante cualquier problema”. Por otro lado, Noemi, trabajadora vecinal, mencionó: “Agradezco al intendente Julio Zamora y a la concejala Gisela Zamora por este agasajo. Estoy muy feliz porque a las trabajadoras barriales siempre nos tienen en cuenta”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com