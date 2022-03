Autos más seguros: El top diez de los preferidos por los argentinos

Mientras que los autos usados más buscados por los argentinos son la Toyota Hilux, Volkswagen Vento, Volkswagen Amarok, Ford Fiesta Kinetic Design, Volkswagen Golf, Ford Focus III, Mercedes-Benz Classe C, BMW Serie 3, Toyota SW4 y la Ford Ranger

“A partir de la inclusión del sistema de control de estabilidad, se comenzó a observar una tendencia en el mercado que manifiesta un predominio de unidades con mejores sistemas de seguridad. Los usuarios optan, cada vez en mayor medida, por unidades con sistemas EPS o ABS”, dijo Pablo Brener, Head of VIS de Mercado Libre.

Esta iniciativa parte del análisis de la oferta y la demanda en distintas concesionarias oficiales del país y lo primero que se pudo determinar en este relevamiento es que desde que se impuso la obligatoriedad en la inclusión del sistema de control de estabilidad en todos los vehículos 0km, en enero de 2022, la venta de autos 0km comenzó a crecer en detrimento de los modelos anteriores que no contaban con esta medida de seguridad.