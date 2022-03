Se inauguró la Agencia Territorial Moreno del Ministerio de Trabajo

La creación de la nueva agencia tiene como objetivo promover una mejor intervención de las políticas de empleo y trabajo en el territorio y generar una mayor articulación con los actores sociales, sindicales y empresariales. A través de esta sede, también se impulsa el control del trabajo no registrado, se abordan conflictos laborales y se reciben consultas y denuncias por violencia laboral.

