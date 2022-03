Malena Galmarini y Néstor Grindetti se reunieron para supervisar obras de agua y cloacas para Lanús

Por último la presidenta de AySA expresó que “poder monitorear las obras y ver que todo avanza como lo habíamos planificado es importantísimo, porque muchas veces no se sabe a dónde va la plata del Estado y muchas veces tiene que ver con dilaciones y cambios en las obras”. “Hoy el saldo es muy positivo. Ya estamos planificando todas las obras primarias y secundarias que se necesiten para que en cuanto el Sistema Riachuelo esté funcionando, Lanús pueda completar todo su municipio con el servicio de cloacas también”, añadió.

Por su parte, Grindetti sostuvo: “La verdad es que debo decir que el saldo de la reunión es positivo. Como siempre ocurre con las reuniones que hacemos con todo el equipo de Malena. Vine para ver cómo comenzaba el año, en términos de las obras de AySA, y está todo dentro del programa que nos habían dicho. Todo lo que traje como consulta me fue evacuado, y la verdad que estamos trabajando muy bien. Las visitas que hizo Malena a Lanús realmente fueron muy productivas. Con AySA debe ser la empresa nacional con la que mejor trabajamos”.