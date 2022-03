Alberto Fernández convocó a cambiar “la lógica especulativa” para que el crecimiento sea equilibrado y para todos

Beliz, en tanto, señaló que “cree en la Argentina del pacto social y no en la del odio”, al presentar la agenda federal productiva para este año, al tiempo que agregó: “Hay cuestiones estructurales, de intereses y pujas distributivas que estamos abordando con un sentido federal, poniendo en marcha un Ushuaia a la Quiaca productivo, analizando estas temáticas a partir de las realidades regionales y provinciales de todo el país”.

Por su parte, Massa señaló que “superar la idea de la Argentina dividida para pasar a acuerdos y políticas de Estado es una responsabilidad que tenemos todos, porque tiene que ver con la construcción de un futuro, no solo en términos de desarrollo económico, sino también en cuanto al desarrollo personal de las futuras generaciones”.

“Logramos que la producción y el trabajo crezcan, pero no logramos que la distribución sea justa, y en gran medida porque la inflación mete la cola”, expresó Fernández, y en ese sentido afirmó: “Tenemos el deber de tomar este momento como fundacional y garantizar el consumo de nuestra gente para que el que invierte tenga ganas de seguir invirtiendo para crecer”.