Era una estafa: Fingía tener una hija enferma de cáncer y pedía dinero para una operación

No queda claro quién es Pablo Cuello, ni tampoco quien es la niña de la foto que el estafador difundía. Lo que si sale a la luz es que se trata de una estafa inescrupulosa, que toca fibras sensibles de la ciudadanía.

Sensibilizado por la situación, este medio publicó la información, pero cuando quiso recabar más datos no hubo respuesta de parte del sujeto. Indagando en la web, aparecieron notas similares, con la curiosidad que en cada uno de ellas el sujeto decía ser oriundo de la ciudad en la cual el portal tiene base.

El hombre decía además que había perdido su trabajo, y que ya no podía hacer frente a los gastos médicos ni de traslados, ni tampoco saldar las deudas que se generaron a causa de la enfermedad de la niña. Por eso apelaba a la solidaridad y solicitaba la difusión de su pedido para obtener la colaboración de los lectores.

Pablo Cuello se contactó a través de las redes sociales de SM Noticias asegurando que su hija había sido operada hace 8 meses de un tumor en el estómago. “En la cirugía, los médicos no pudieron retirar todos los tejidos cancerígenos, por lo que debe continuar con el tratamiento oncológico”, explicaba.