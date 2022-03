Diego Santilli recorrió Tigre junto a Segundo Cernadas

En tanto Cernadas concluyó: “Tenemos que ser mejores en Tigre, somos un municipio con fondos, no puede ser que estemos con estos atrasos en materia de seguridad. Hay que mejorar la gestión. Tenemos que transformar nuestras ciudades. Tenemos que recuperar el camino de crecimiento y futuro que Tigre perdió hace años”.

Cernadas sostuvo que, después de la tragedia educativa que significó la cuarentena, “hoy no existe un plan real no solo para que vuelvan los chicos a las escuelas y colegios, sino para que los que vuelven recuperen algo de lo perdido”. “Desde el gobierno están más preocupados en adoctrinar y bajar línea que en enseñar”, lanzó el concejal.

Por otra parte, Diego Santilli, junto a un grupo de madres que reclaman el uso no obligatorio de barbijo en las escuelas, se pronunció a favor de la campaña de firmas que impulsa Segundo Cernadas en ese sentido. “Creo en un criterio sanitario sobre el uso de barbijo en el aula y hoy con la baja cantidad de contagios no debe ser obligatorio”, manifestó el legislador. Además se pronunció sobre el regreso a las aulas de los chicos que abandonaron la escuela durante la cuarentena, y dijo: “Evidentemente en la Provincia falta gestión”.

Apoyo a campaña de Segundo Cernadas por la no obligatoriedad de barbijos

“Mientras en la Ciudad de Buenos Aires la ministra de Educación, Soledad Acuña, busca a los 38 alumnos que no volvieron a la escuela, en la provincia de Buenos Aires hay 200 mil chicos que nadie sabe dónde están, ni quiénes son, y lo que es aún más grave, no saben cómo hacer para que vuelvan a clases”, planteó Santilli ante un nutrido grupo de vecinos.