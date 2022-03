Massa: “Desde el Congreso tenemos que darle a la Argentina 5 políticas de Estado para el desarrollo”

“Estamos decididos a que no hay.

“En temas trascendentes pueden aparecer matices y discusiones, pero no tenemos que tener miedo a debatir ningún tema si es con respeto. Tenemos que partir del principio, desde el Gobierno y la oposición, que las coaliciones se dan con el criterio de unidad en la diversidad”, sostuvo también Massa.

Y agregó: “Que uno discuta sobre un tema no significa que no pueda convivir. Está bien debatir y plantear las posiciones”.

En ese contexto, el presidente de la Cámara baja se refirió a la importancia de la construcción de consensos en el Congreso, con la premisa de “darle a la Argentina 5 políticas de Estado para el desarrollo, alrededor de la educación, de la economía del conocimiento, de los hidrocarburos, de la construcción, de la agroindustria, y del turismo. De esos motores, turbinas, que Salta y la Argentina tienen para poner para que los argentinos dejemos de ser mendigos que van a pedirle prestado al mundo y seamos dueños de nuestra moneda y no dueños de deudas”.

