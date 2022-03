Escándalo en un torneo municipal de Moreno: Concejal pateó a un hombre y le habría pegado a una mujer

“Me hago cargo de mis propios errores y vuelvo a disculparme con toda la comunidad por este accionar inapropiado que no volverá a repetirse”, concluyó Gonzalo Cornejo.

Reaccioné como no corresponde contra un hombre que fue el instigador de todos estos hechos. No agredí a ninguna mujer ni a otra persona”, aclaró, y reconoció: “Es muy difícil contenerse cuando lastiman a un miembro de tu familia, pero bajo ningún punto de vista justifico mi accionar”.

Por ahora no hubo comunicado oficial de la Municipalidad de Moreno sobre lo ocurrido, sí un descargo en redes sociales del legislador comunal, quien pidió “sinceras disculpas a toda la comunidad y a todos los clubes de barrio que integran el torneo”.

Posteriormente, Ignacio Benítez, también empleado municipal, denunció los hechos ante la Policía, y en su exposición aseguró que el concejal le pegó un puñetazo a una mujer -pareja del agredido- en el rostro, algo que no se observa con claridad en los videos pero podría haber ocurrido cuando el altercado sumó participantes. Asimismo, sumó a la denuncia amenazas verbales.

Videos difundidos en redes sociales y recopilados por el portal “Desalambrar” muestran que el edil estaba en su auto particular, hablando con árbitros de la competencia. Luego se ve que un grupo de mujeres se acercan a increpar a otra que estaba sentada en el asiento del acompañante, abren la puerta y aparentemente la golpean. Otras personas se acercan para intervenir y poner freno a la situación.