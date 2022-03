Guillo Dietrich visitó Malvinas Argentinas y recorrió el municipio junto a Lucas Aparicio

“Venir a Malvinas es una alegría porque puedo ver el crecimiento del equipo que armaron con Lucas y no tengo dudas de que gente como él es la que cambia la política en Argentina. Es una persona con la capacidad de transformar Malvinas y con el coraje que se necesita para enfrentarse a un sistema muchas veces corrupto y distorsionado. Espero que los vecinos se sigan sumando a esta propuesta que sin duda llevará mejoras a todo el municipio”, expresó Dietrich.

El ex ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, visitó Malvinas Argentinas y junto al concejal Lucas Aparicio recorrieron distintos barrios del distrito. Además, se reunieron con vecinos de Villa de Mayo, Sourdeaux y Los Polvorines para debatir ideas y analizar la realidad de Malvinas.