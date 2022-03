La sede San Martín del Ministerio de Trabajo provincial lleva ahora el nombre de Felipe Vallese

“Celebramos que la ministra se acerque a los territorios y observe lo que pasa en cada uno de ellos. Nosotros venimos de salir de un importante conflicto textil, ocurrido hace una semana, que felizmente se resolvió en favor de los trabajadores. Apuntamos a que las delegaciones el Ministerio de Trabajo sean eso, un espacio donde los trabajadores sientan que pueden ser atendidos de brazos abiertos, algo que no ocurrió con la anterior gestión, donde los trabajadores acá encontraban a un enemigo”, completó.

“Nuestro ministerio no es neutral, tenemos la voluntad política de dirimir los conflictos con la mirada puesta en la defensa de las y los trabajadores”, enfatizó.