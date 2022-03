Debandi ganó el PJ de Tres de Febrero con más del 50% de los votos

Debandi supo construir un espacio peronista que contiene diversas organizaciones sociales, juventud y gremios que encontraron en su figura la síntesis que ya no representaba la vieja guardia del peronismo local. Para inaugurar lo que Debandi calificó como “una nueva etapa del peronismo de Tres de Febrero” sostuvo que es necesario “convocar a la unidad de todos los sectores” con el objetivo de consagrarse en la conducción del municipio para el 2023: “Desde este lugar queremos convocar a quienes integraron otras listas y a todo el pueblo peronista del distrito que sigue creyendo que con la política le podemos mejorar la vida a la gente. Sean parte activa de esta etapa”

En una interna histórica por lo atípica-desde 1983 que el Partido Justicialista no atravesaba esta instancia electoral- y por la particularidad de la cantidad listas presentadas, ya que fue la única interna en la que se presentaron 3 listas, el referente del peronismo local Juan Debandi venció al histórico referente de ese distrito Hugo Curto, que llevaba a Alejandro Collia como cabeza de la Lista 6, y también a Horacio Alonso quien encabezaba la Lista 8.