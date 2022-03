Lanzan una encuesta de seguridad en San Martín

Y para finalizar, el ex ministro de Desarrollo Social bonaerense agregó: “El problema de la inseguridad es el mayor sufrimiento de todos los vecinos y la agenda de la política debe centrarse en este tema, que lamentablemente, es el de mayor demanda”.

“El bloque de concejales de Juntos por el Cambio trabaja codo a codo con los vecinos y, en este caso en particular, son ellos los que nos van a ayudar a detectar las zonas más comprometidas y de esa forma presentar los proyectos que aporten soluciones concretas”, destacó el ex candidato a intendente y referente del Pro de San Martín.

“Lanzamos esta encuesta porque vemos que el Municipio no cuenta con muchos datos sobre esta problemática, que es la principal preocupación de todos los vecinos desde hace años”, manifestó López Medrano.