Multitudinario festejo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Morón

Más de 35 mil personas fueron partícipes del acto central que estuvo encabezado por el intendente Lucas Ghi, y el ex intendente, y creador de la Casa de la Memoria y la Vida, Martín Sabbatella, junto a integrantes de Madres de Plaza de Mayo; Abuelas de Plaza de Mayo; la Asociación Seré por la Memoria y la Vida; Asociación de ex Detenidos Desaparecidos Mansión Seré y Zona Oeste; Hijos Gran Morón, Ituzaingó y Hurlingham; Liga Argentina por los Derechos del Humanos Filial Oeste; Asociación Memoria y Lucha; Moreno por la Memoria – Espacio Memoria Quinta La Pastoril; Espacio por la Memoria de los Pueblos Originarios; las delegaciones de SUTEBA de Ituzaingó, Merlo y Morón; familiares y sobrevivientes; Centro De Veteranos Malvinas Morón; y CEMIDA.

