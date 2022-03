Brown: “Si Argentina prioriza la actividad económica, la generación de trabajo y de riqueza, puede tener beneficios y un mejor posicionamiento global”

“Estamos decididos a que no hay.

El ex ministro de la Producción reiteró la necesidad de consensos, como los alcanzados en 2002 a través del ‘Dialogo argentino’, “lo que permitió un crecimiento económico que duró hasta el 2011”.

Frente a la suba de las retenciones de harina y aceite de soja y la creación de un Fondo Estabilizador de Trigo, Carlos Brown dijo que la medida “no tiene la significación de otros momentos”, no obstante, “generan broncas e incertidumbre” en el agro.

Frente a esto, y en un contexto de crisis mundial, la situación de la Argentina es favorable al contar con alimentos y energía, “en la medida que sepamos utilizar estos dos significativos factores, el país puede tener beneficios económicos y un mejor posicionamiento global, pero para eso se necesitan planes de mediano y largo plazo”, señaló el ex diputado.

Brown dijo que “lo que está pasando en el mundo es tristísimo, el espanto, y genera mucho temor de que la guerra se pueda incrementar”. “Hay que repudiar cualquier acto de matanza, no puede ser aceptado”, agregó.