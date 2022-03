Zabaleta: “Hay dirigentes que no entienden que los debates son hacia adentro y equivocan al adversario”

En una semana de total crispación en el gobierno nacional, con virulentas declaraciones desde el sector de La Cámpora contra el presidente Alberto Fernández, el ministro de Desarrollo Social de la Nación Juan Zabaleta en su municipio, Hurlingham, envió fuertes mensajes hacía los sectores que priorizan una “interna estéril” a los problemas de la gente. Asimismo, se refirió a la actual administración interina del Municipio, fuertemente distanciada de su línea.

En un encuentro de mujeres organizado por el MRP en Hurlingham, distrito donde es intendente, pero con uso de licencia, Juan Zabaleta manifestó que las preocupaciones vecinales van del lado de la económica, la seguridad, y las cuestiones sociales, y no por las “internas estériles”.

“Trato de poner en su lugar a los dirigentes y dirigentes que no entienden que los debates son hacia adentro”, sostuvo el funcionario, aliado hoy al presidente Alberto Fernández, en un mensaje que tiene claros destinatarios, el cristinismo y La Cámpora.

“Tenemos que encerrarnos en un lugar, ponernos de acuerdo en lo que nos pongamos de acuerdo y en lo que no, el año que viene, cuando se vote, habrá una interna y lo definiremos”, señaló en lo que también puede leerse como una situación local, donde La Cámpora se hizo con la Intendencia y la maneja con total discrecionalidad, no asumiendo que se trata de un gobierno interino.

“Nos votaron para que la inflación baje, nos votaron para que se genere empleo”, subrayó ‘juanchi’, al momento que destacó que los niveles bajaron hasta un 7%, lo que de todas formas representan 3 millones de argentinos sin trabajo, aunque “sigue a la baja”, sostuvo.

Juan Zabaleta reclamó “no equivocar al aliado”, esto en referencia al presidente Alberto Fernández, y por esa línea fue el diálogo que sostuvo con SM Noticias: “hay que tener el claro quiénes son los adversarios en esta etapa, y es lo que el Frente de Todos debe corregir”.

“Tenemos dificultades con la inflación, con la inseguridad en el conurbano, por lo que no podemos transformar si no se reconocen los problemas”, dijo el ministro, quien de todos modos insistió con el camino a la recuperación del empleo, con indicadores positivos, “por lo que hay que ocuparse de contar esas cosas, y para eso estoy este sábado en Hurlingham”.

Y sobre la situación en el distrito, hoy administrado por La Cámpora, los que realizaron un lavado de cara integro al respecto de imagen y equipos de Juan Zabaleta, el intendente dijo que “hay que tener claros los objetivos, nosotros vinimos a Hurlingham a transformarla, a mejorarla a diario, con alarmas vecinales, los botones antipánico, la obra de infraestructura, y políticas hacia cultura y educación”.

“Vamos a seguir recorriendo el distrito, y hay que poner los pies sobre la tierra porque estamos más cerca de la elección que se fue de la que viene”, señaló, al momento que pidió políticas para que los vecinos de Hurlingham y la provincia vivan mejor.