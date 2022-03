El Centro de Obesidad y Enfermedades Metabólicas fue acreditado por la Sociedad Argentina y la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad

Tal certificación ha sido conseguida tras dos años de trabajo entre los doctores Caiña, Juan Aguilar, Adrián Mollo, y José Acosta. A nivel infraestructura, el centro también ha sido inspeccionado bajo los ejes quirúrgicos, aparatología, quirófanos, y terapia intensiva. “Realmente, son pocos los centros acreditados y, aquí, hemos reunido todas las condiciones necesarias. Esto no es de por vida, es algo dinámico, y cada un tiempo determinado tendremos que demostrarles a la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad y la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad que seguimos estando en condiciones”, dijo el jefe de Cirugía Bariátrica.

El doctor Daniel Caiña, jefe de Cirugía Bariátrica del Centro de Obesidad y Enfermedades Metabólicas, expresó: “Tuvimos el orgullo y el placer de haber recibido la acreditación de nuestro querido centro de Malvinas Argentinas, en el marco del quinto Congreso de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad”, y continuó: “Esta es una acreditación otorgada no a mi persona, sino a todos los integrantes del espacio: nutrición, psicología, clínica, y profesores de educación física”.