Lorenzo Pepe manifestó su apoyo a la lista 8 de Horacio Alonso

A pocas horas de lo que serán los comicios para elegir autoridades del Consejo Justicialista de Tres de Febrero; el diputado nacional (MC) y también secretario general del Instituto Juan Domingo Perón, no dudo en manifestar su apoyo a la Lista 8 que encabeza Horacio Alonso. En sus palabras deslizo cierta critica a las listas “No debiera haber tantas listas, pero las hay y había que elegir una. Y yo elijo la lista 8” –dijo- para luego manifestar que “el Instituto está al servicio de los peronistas y que los compañeros no se desdicen de lo que son”.

