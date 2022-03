Julio Zamora y Tristán Bauer homenajearon, a 45 años de su asesinato y desaparición, al escritor y periodista Rodolfo Walsh

Al respecto de la jornada, Daniel Argüello, quien vive en la casa junto a su esposa Mabel desde el año 1992, afirmó: “Estamos muy satisfechos porque el objetivo que hemos tenido en los últimos 28 años fue que este lugar, la casa donde Walsh eligió para escribir cerca del agua, sea conocida y que el público tenga acceso. Con esto lo que logramos es proteger la memoria porque cuando la allanaron, sabiendo que él ya no estaba acá, lo hicieron para tratar de que olvidemos la memoria”.

Por su parte, Bauer expresó: “Quisimos homenajear a una figura extraordinaria, un artista que representa la dignidad y la lucha, un militante y escritor excepcional. Es una semana en la que recordamos el 24 de marzo, la lucha de las madres, las abuelas y su ejemplo, evocando a los 30 mil desaparecidos y a la figura de Walsh. Estamos muy conmovidos por estar en su casa en Tigre, un lugar que eligió y del que nunca se hubiera ido de no ser por la persecución de los militares. Le quiero agradecer al intendente Julio Zamora y a todos los trabajadores del Municipio por haber marcado el lugar donde está su casa”.