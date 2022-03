Así balearon al policía de la Ciudad para robarle la moto en Moreno

Pezzatti, de 26 años, transitaba con su moto por la calle Fray Antonio Marchena con dirección a la Ruta 24, en el límite con el partido de José C. Paz, cuando, cerca de las 17:30 del domingo, fue baleado por dos criminales al resistirse al robo de su moto.

