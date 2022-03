Reconocido abogado abusaba sexualmente de sus hijas: Lo detuvieron en Martínez

La detención se produjo luego de la denuncia que realizó la ex pareja y madre de las hijas del acusado. De acuerdo con la información policial, los hechos se habrían producido en 2020, cuando Moncayo Von Hase las llevó de vacaciones, y previamente, en 2018, durante visitas programadas a su casa.

La denuncia la realizó la ex pareja del acusado y madre de las víctimas, después de que las menores le contaran lo sucedido.