Seguridad: Desarticulan un bunker de venta de droga en la localidad de Maquinista Savio

Se llevó adelante un allanamiento en una vivienda particular, en donde se logró la aprehensión de una persona y se secuestraron 661 gramos de marihuana, 3 teléfonos celulares, recortes de nylon que se utilizan para la comercialización fraccionada de la droga, dinero en efectivo y documentación de interés. La investigación fue llevada adelante por Prefectura Naval Argentina, a través de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones, en forma conjunta con personal de la Secretaría de Seguridad del Municipio, que aportó móviles de Prevención Comunitaria y apoyo operativo.

