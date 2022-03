Ana Luz Balor: “Queremos imprimirle dinamismo a un PJ local que esta vetusto y conservador”

De todos modos, Ana Luz Balor no cree que la lista ganadora de la interna justicialista quede posicionada para competir íntegramente en la elección del 2023: “quien gane será una referencia en el distrito, pero falta mucho por lo tanto, hay que ir paso por paso y quien sea el mejor candidato o la mejor candidata, jugará en las próximas elecciones”.

La ex concejal habla de modernizar al Partido Justicialista de Tres de Febrero, “que está medio vetusto, conservador, con las puertas cerradas, por lo que queremos imprimirme más dinamismo a través de nuestra lista que tiene una fuerte vocación militante”.

Candidata a primera congresal provincial por la lista del PJ de Tres de Febrero que encabeza Juan Debandi, la jefa de la UDAI local de Anses habló del camino a la unidad necesaria para consolidar el Frente de Todos y aseguró que quien gane la interna peronista no queda posicionado automáticamente para competir por la Intendencia.