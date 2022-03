Achával en la marcha por la Memoría, la Verdad y la Justicia

El intendente Federico Achával en la marcha para recordar a las víctimas de la última dictadura. Desde la ex Esma y junto a Organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos se marcha, de forma multitudinaria, hacia la Plaza de Mayo para conmemorar los 46 años del último golpe militar y el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

