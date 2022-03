Otro poste caído por el viento y un camión que arrasó con todo el cableado en San Miguel

Otro poste que cede producto de los fuertes vientos que azotan desde anoche la región, pero esta vez con consecuencias más destructivas ya que instantes luego de la caída un camión enganchó el cableado eléctrico e hizo volar la columna varios metros. Ocurrió en la rotonda de Lemos.

Sucedió esta tarde pasadas las 14 en la interesección de las rutas 8 y 23, frente al ingreso a la estación Lemos del Ferrocarril Urquiza, en el límite entre los partidos de San Miguel y Malvinas Argentinas. A razón de los fuertes vientos provocados por un ciclón que afecta gran parte del país, en especial, a la provincia de Buenos Aires, se cayó un poste de madera perteneciente a la empresa Edenor.

El colapso provocó corte del suministro eléctrico y que dejen de funcionar varios semaforos de la rotonda, frente la estación YPF.

Momentos después del hecho, un camión no detuvo la marcha y no solo arrasó con el cableado que colgaba sobre la calle, si no que provocó que el poste vuele varios metros por los aires, cayendo en la vía contraria.

Afortunadamente, y al tratarse de un día feriado, la circulación vehicular no es intensa por lo que se evitó que el siniestro termine con víctimas.

El tráfico en la zona estaba cortado al momento en que se publica esta información. Mientras tanto en el hecho intervino, en primera instancia, personal de la Policía Federal Argentina apostado al servicio ferroviario.