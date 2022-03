Fuertes vientos derribaron una luminaria en San Martín

Ocurrió este mediodía en Primera Junta esquina Diego Pombo, en el límite con la localidad de Billinghurst, donde el poste de iluminación se vino abajo y terminó cortando la calle. De milagro, y por tratarse de un feriado, no había mucha circulación en la zona, particularmente en esa vía, donde transita el colectivo 252.

El Servicio Meteorológico lanzó un alerta naranjas por lluvias y vientos que pueden alcanzar velocidades de entre 50 y 70 km por hora y ráfagas que pueden superar los 90. Las consecuencias ya se ven en las calles. En Villa Libertad se vino abajo una luminaria y de milagro no hay heridos.