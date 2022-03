Juan Andreotti y Axel Kicillof inauguraron la Escuela Técnica 1 de islas, renovada por el Municipio de San Fernando

El jefe comunal, con el acompañamiento del gobernador Axel Kicillof y el ministro de Educación provincial, Alberto Sileoni, encabezó el acto de apertura de la Técnica 1 del Delta, renovada por el Municipio en el marco del Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales. “Este año hicimos a nuevo 7 instituciones educativas, una inversión de más de 600 millones de pesos que es el esfuerzo de la comunidad y un trabajo en conjunto con la Provincia de Buenos Aires y la Nación”, dijo Juan Andreotti.

El Municipio de San Fernando inauguró el renovado edificio de la Escuela Técnica 1 de islas, establecimiento educativo realizado mediante el Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales, que invierte más de 600 millones de pesos de fondos municipales para renovar la infraestructura y equipamiento de las escuelas del distrito. Esta escuela es la más grande y representativa de la región insular, donde diariamente 280 alumnos y alumnas realizan prácticas de soldadura, carpintería, informática y electricidad.

Del acto inaugural participó el intendente Juan Andreotti, junto al gobernador Axel Kicillof y el ministro de Educación de la Provincia, Alberto Sileoni.

Juan Andreotti dijo: “Esta es una escuela muy querida e importante para nuestro Delta, enmarcada en el Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales con el que este año hicimos a nuevo 7 instituciones educativas, una inversión de más de 600 millones de pesos que es el esfuerzo de la comunidad y un trabajo en conjunto con la provincia de Buenos Aires. Muy contentos por seguir inaugurando escuelas, porque estamos convencidos que el camino es la educación y para que sea más fácil de transitar para nuestros hijos y nuestros maestros debemos tener escuelas de calidad, y ése es el objetivo”.

“Toda inauguración siempre es una alegría, pero cuando es en materia educativa es doble. La escuela es el primer lugar de encuentro de toda sociedad que tiene un significado especial acá en el Delta. No sólo es el lugar donde vienen las pibas y los pibes a estudiar, sino que es el corazón de la comunidad de un Delta que tiene una extensión muy grande. Si no existe la escuela, no existe comunidad, por eso lo importante es poder renovarlas y que nadie venga luego con la idea de cerrarlas, con la importancia que tiene cada una”, finalizó.

Axel Kicillof, a su turno, expresó: “Venimos de una época en la que se intentó cerrar las escuelas del Delta y se atacó a la educación técnica porque se creía que la escuela pública era un lugar ‘en el que se caía’”. Y agregó: “Hoy estamos orgullosos de nuestras instituciones en las islas y acompañamos a las escuelas técnicas, porque estamos convencidos de que la educación pública es una forma de generar igualdad de oportunidades”.

Además, señaló que “se necesita un Estado presente que genere determinadas condiciones y contextos”. “Para nosotros, justicia social es que las y los estudiantes del Delta cuenten con una escuela técnica que alcance los mismos parámetros educativos de cualquier otro lugar de la Provincia”.

Por su parte, Alberto Sileoni dijo: “Es un día muy feliz, sobre todo por los derechos cumplidos para los chicos, porque la escuela técnica se relaciona con la producción, el trabajo y los egresados tienen una gran empleabilidad. No se construye una sociedad justa sino con un Estado municipal, provincial y nacional que trabajen mancomunados con los mismos objetivos. El gobierno anterior recortó 1,2 puntos del PBI destinado a educación, no construyó escuelas y las consecuencias están a la vista. Los dos últimos años inauguramos 60 escuelas y entre marzo y abril 20 más”.

En tanto, la concejal Eva Andreotti agregó: “Fue un gran desafío haber hecho una escuela en el Delta, por lo que significa y por el traslado, pero estamos convencidos que el camino es la educación y no hay mejor cosa que invertir en lo educativo, así que agradecemos a los vecinos de San Fernando que con el pago de sus tasas permiten a esta gestión hacer estas grandes obras educativas”.

Karina Arévalo, directora de la Técnica 1, expresó: “Es un día trascendental para esta institución, estábamos necesitando de verdad un taller y el reacondicionamiento del edificio. Tengo sólo palabras de agradecimiento y felicidad por esto que hoy podemos disfrutar junto a nuestros alumnos”.

“El principal problema de la escuela era el deterioro por el paso del tiempo, porque acá hay muchas inclemencias climáticas y no es fácil mantener las construcciones. Teníamos todos los pisos despegados por las mareas, filtraciones en techos y baños, ventanas corroídas, el taller que fue el primer edificio en el que funcionó la escuela cuando se creó en 1968, y el galpón que no contaba con condiciones de seguridad para que los chicos desarrollen sus prácticas. Hoy tenemos un taller totalmente equipado, aulas para las prácticas de las diferentes disciplinas, un comedor en altura totalmente renovado, luminoso y sano; sólo agradecer que hayan pensado en nosotros y que hoy sea un día de alegría y de festejo junto a nuestros alumnos”, finalizó.

También participaron de la inauguración el diputado provincial Matías Molle; el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, junto a concejales locales; la secretaria de Obras Públicas, Cecilia Tucat, junto a la directora general Isabel Dumas; la subsecretaria de Educación, Mariana Miola; el presidente del Consejo Escolar, Matías Del Federico, junto a consejeros; el inspector distrital David Luzzi; inspectores de distintos niveles; y las familias de la comunidad.